Скажите пожалуйста как решить задачу:1) НАЧЕРТИ ДВА КВАДРАТА СТОРОНА одного 3 см. д??угого в 3 раза больше.Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого**??. 2) Во сколько раз периметр второго квадрата больше п...

Математика

Скажите пожалуйста как решить задачу:1) НАЧЕРТИ ДВА КВАДРАТА СТОРОНА одного 3 см. д??угого в 3 раза больше.Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого**??. 2) Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра первого.???=(

Автор: Гость