Скажите пожалуйста как решить задачу:1) НАЧЕРТИ ДВА КВАДРАТА СТОРОНА одного 3 см. д??угого в 3 раза больше.Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого**??. 2) Во сколько раз периметр второго квадрата больше п...

Математика
Скажите пожалуйста как решить задачу:1) НАЧЕРТИ ДВА КВАДРАТА СТОРОНА одного 3 см. д??угого в 3 раза больше.Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого**??. 2) Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра первого.???=(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*3=9 см сторона второго квадрата S(1) = 3*3=9 см площадь первого квадрата S(2) = 9*9=81 см площадь второго квадрата 81 : 9 = 9 ( в девять раз площадь второго квадрата больше первого).
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