Примеры добросовестной и недобросовестной рекламы. Пожалуйстаааа))
Обществознание
Примеры добросовестной и недобросовестной рекламы. Пожалуйстаааа))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет я конечно не силен в этом предмете но надо же начинать с чего то. Добросовестная реклама основана на показе товара в сравнение с другими товарами и показе качеств того или иного товара. Пример:Реклама в телевизоре яркий пример. Недобросовестная реклама основана на психологическом воздействии на человека. Пример:Показ фильма или что-то подобного в кадрах которого включен 25 кадр. Нус если помог благодари.
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