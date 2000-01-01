Срчно плииииииииииииииииииииз
Математика
Срчно плииииииииииииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/11×6/1000=5/11×3/500=3/110 3/110×2 1/5=3/110×11/5=3/50 1 1/8×0,004=9/8×4/1000=9/2000 9/2000×8/9=8/2000=2/500=1/250 3/50+1/250 =16/250=8/125 0,5×0,0009=0,0045 0,0001×0,5=0,00005 0,0045+0,00005=0,00455 8/125÷455/100000= 8/125×100000/455= 9100/ 455=20
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