Расшифруйте пример на умножение. Здесь разными буквами зашифрованы разные цифры. Согласными буквами - нечетные, гласными - четные. Разгадать шифровку. ЗВ*ВГ=ЗЦЦ+ЗГЗ=ЗАЯЦ
Математика
Расшифруйте пример на умножение. Здесь разными буквами зашифрованы разные цифры. Согласными буквами - нечетные, гласными - четные. Разгадать шифровку. ЗВ*ВГ=ЗЦЦ+ЗГЗ=ЗАЯЦ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З-1,В-9,Г-7,Ц-3,А-8,Я-4 ЗВ*ВГ=ЗЦЦ+ЗГЗ=ЗАЯЦ 19*97 =133 +171 =1843
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