С причастными и деепричастными оборотами составить смешной рассказ не расчетлив??я кошка. ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ 15 МИН УРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
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С причастными и деепричастными оборотами составить смешной рассказ не расчетлив??я кошка. ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ 15 МИН УРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 20б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не расчетливая кошка, увиливая от хозяина, запрыгнула в яму. Хозяин, обрадовавшись произошедшему, прыгнул к ней. Зачем он сделал это? Чтобы спасти не расчетливую кошку, захотевшую побегать. Это было смешно. Особенно, наблюдая со стороны. Как же хозяин и кошка выбрались? Я, рассмеявшись, подошел и кинул им веревку. Они, испугавшись, закричали. Но потом, когда они вылезли, они, захотев поиграть, опять пошли домой...
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