С причастными и деепричастными оборотами составить смешной рассказ не расчетлив??я кошка. ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ 15 МИН УРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Гость: Гость:

Не расчетливая кошка, увиливая от хозяина, запрыгнула в яму. Хозяин, обрадовавшись произошедшему, прыгнул к ней. Зачем он сделал это? Чтобы спасти не расчетливую кошку, захотевшую побегать. Это было смешно. Особенно, наблюдая со стороны. Как же хозяин и кошка выбрались? Я, рассмеявшись, подошел и кинул им веревку. Они, испугавшись, закричали. Но потом, когда они вылезли, они, захотев поиграть, опять пошли домой...