Найдите наименьший из углов четырехугольника, если они пропорциональны числам 8, 9, 7 и 6

Математика
Найдите наименьший из углов четырехугольника, если они пропорциональны числам 8, 9, 7 и 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+9+7+6 = 30  360:30 = 12 12*6 = 72 градуса
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