Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника

Математика

Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника

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