Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника
Математика
Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина будет хдлина тогда 5хР=(а+в)*2(х+5х)*2=55,612х=55,6х=55,6:12х=4,6 мм -ширина4,6*5=23мм-длинапроверим (4,6+23)*2=55,2мм
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