Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника

Математика
Периметр прямо угольник 55,2 мм, а длина в 5 раз больше ширины . Найдите стороны прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина будет хдлина тогда 5хР=(а+в)*2(х+5х)*2=55,612х=55,6х=55,6:12х=4,6 мм -ширина4,6*5=23мм-длинапроверим (4,6+23)*2=55,2мм

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 16 см чему равна ширина если периметр 40 см найди площадь
Ответить
Русский язык
С причастными и деепричастными оборотами составить смешной рассказ не расчетлив??я кошка. ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ 15 МИН УРОК!!!!!!!!!...
Ответить
Математика
Найдите наименьший из углов четырехугольника, если они пропорциональны числам 8, 9, 7 и 6
Ответить
Математика
Расшифруйте пример на умножение. Здесь разными буквами зашифрованы разные цифры. Согласными буквами - нечетные, гласными - четные. Разгадать шифров...
Ответить
Алгебра
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомо??илист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжа...
Ответить