Длина прямоугольника 16 см чему равна ширина если периметр 40 см найди площадь
Математика
Длина прямоугольника 16 см чему равна ширина если периметр 40 см найди площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 * 2 = 32 см - две длины 40 - 32 = 8 см - две ширины 8 / 2 = 4 см ширина S = 16 * 4 = 64 см² Ответ 64 см²
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