СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И. Я.Билибин Иван царевич и лягушка квакушка

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СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И. Я.Билибин Иван царевич и лягушка квакушка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине И.Я.Билибин изображен Иван царевич.По ему лицу можно подумать что он заблудился.На нём красное пальто и золотая шапка.
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