В магазине было 150 дисков в 6 одинаковых коробках. Привезли ещё 30 таких коробок. Сколько дисков привезли в магазин? Запиши два способа решения задачи. 1

Математика
В магазине было 150 дисков в 6 одинаковых коробках. Привезли ещё 30 таких коробок. Сколько дисков привезли в магазин? Запиши два способа решения задачи. 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  150:6=25(д.)-в одной коробке 2)   150+25*30=900(д.)-всего 1)  30:6=5(раз)-во столько больше привезли 2)  150*5+150=900(д.)-всего
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