В магазине было 150 дисков в 6 одинаковых коробках. Привезли ещё 30 таких коробок. Сколько дисков привезли в магазин? Запиши два способа решения задачи. 1

Математика

В магазине было 150 дисков в 6 одинаковых коробках. Привезли ещё 30 таких коробок. Сколько дисков привезли в магазин? Запиши два способа решения задачи. 1

Автор: Гость