«Эй, баргузин, пошевеливай вал», – поётся в песне. О чём идёт речь? Где происходит дей-ствие?

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[_Привет всем!_] Ответ на вопрос. В песне поётся о мощном восточном ветре, дующим в средней части Байкала. Он может достигать 20 км/ч. Славное море — священный Байкал, Славный корабль — омулёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалёчко. - отрывок из песни «Славное море-священный Байкал» Надеюсь, этой информации достаточно для ответа на поставленный вопрос. Удачи в географии, обращайтесь!=^.^=