Помогите пожалуйста,решить 16 и 17 задание!!!!!

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16. 360+800+1300=2460 р стоимость всех товаров до скидки скидка составила 2460×0.35=861 ру 2460-861=1599 руб после скидки 17. через 5 часов пройдут 6×5=30 км и 8×5=40 км. их маршруты образуют прямоуг треугольник. Чтобы найти расстояние между ними надо найти гипотенузу по т. пиф равно корень из(900+1600)=корень ищ 2500=50 км