Выполни деление заменяя делитель произведением 320 разделить на 16 равно 750 раздели??ь на 50 равно 5400 разделить на 900 равно

Математика
Выполни деление заменяя делитель произведением 320 разделить на 16 равно 750 раздели??ь на 50 равно 5400 разделить на 900 равно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320÷16= 16×20÷16=20 750÷50=50×25÷50=25 5400÷900=900×6÷900=6
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