Вычислите (-2/3) В кубе

Математика
Вычислите (-2/3) В кубе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2/3) В кубе = - 8/27 , т.е. возводим в куб и числитель и знаменатель
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