Мы оставили Трезора Без присмотра, Без надзора. И поэтому щенок Перепортил вс??, что мог. Разорвал на кукле платье, Зайцу выдрал шерсти клок, В коридор из-под кровати Наши туфли уволок. Под кровать загнал кота - Кот о...

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Мы оставили Трезора Без присмотра, Без надзора. И поэтому щенок Перепортил вс??, что мог. Разорвал на кукле платье, Зайцу выдрал шерсти клок, В коридор из-под кровати Наши туфли уволок. Под кровать загнал кота - Кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол - С головой забрался в уголь, Вылез чёрный - не узнать. выпишите 14 грамматических основ

Автор: Гость