Мы оставили Трезора Без присмотра, Без надзора. И поэтому щенок Перепортил вс??, что мог. Разорвал на кукле платье, Зайцу выдрал шерсти клок, В коридор из-под кровати Наши туфли уволок. Под кровать загнал кота - Кот о...

Русский язык
Мы оставили Трезора Без присмотра, Без надзора. И поэтому щенок Перепортил вс??, что мог. Разорвал на кукле платье, Зайцу выдрал шерсти клок, В коридор из-под кровати Наши туфли уволок. Под кровать загнал кота - Кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол - С головой забрался в уголь, Вылез чёрный - не узнать. выпишите 14 грамматических основ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы оставили, щенок перепортил, (разорвал, выдрал, уволок, загнал), кот остался, отыскал, забрался, чёрный вылез. Там только 12
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