Идет ли реакция: mno2+koh=???

Химия
Идет ли реакция: mno2+koh=???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2MnO2 + 4KOH + O2 = 2K2MnO4 + 2H2O
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