В канистру налит бензин до уровня 40 см, плотность бензина 710 кг/м³. Площадь дна канистры 150 см². С какой силой бензин действует на дно канистры?
Физика
В канистру налит бензин до уровня 40 см, плотность бензина 710 кг/м³. Площадь дна канистры 150 см². С какой силой бензин действует на дно канистры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=Fдавления/s тогда F=ps. p=gρh. F=gρhs F=10кг/H*710кг/м³ *0.015м²*0,4м=42.6H
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