В канистру налит бензин до уровня 40 см, плотность бензина 710 кг/м³. Площадь дна канистры 150 см². С какой силой бензин действует на дно канистры?

Физика

В канистру налит бензин до уровня 40 см, плотность бензина 710 кг/м³. Площадь дна канистры 150 см². С какой силой бензин действует на дно канистры?

Автор: Гость