Победителей соревнований по теннису и по волейболу наградили поездкой на катере. За теннисистов заплатили 1920 р., а за волейболистов 2880 р. На сколько меньше было теннисистов, если билет стоил 320 р.? Выбери числовое выражени...
Математика
Победителей соревнований по теннису и по волейболу наградили поездкой на катере. За теннисистов заплатили 1920 р., а за волейболистов 2880 р. На сколько меньше было теннисистов, если билет стоил 320 р.? Выбери числовое выражение для ответа на вопрос задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1920/320=6 билетов купили теннисистам 2880/320=9 билетов купили волейболистам 9-6=3 или так (2880/1920)/320=3 ответ на 3 теннисиста меньше чем волейболистов
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