Победителей соревнований по теннису и по волейболу наградили поездкой на катере. За теннисистов заплатили 1920 р., а за волейболистов 2880 р. На сколько меньше было теннисистов, если билет стоил 320 р.? Выбери числовое выражени...

Математика

Победителей соревнований по теннису и по волейболу наградили поездкой на катере. За теннисистов заплатили 1920 р., а за волейболистов 2880 р. На сколько меньше было теннисистов, если билет стоил 320 р.? Выбери числовое выражение для ответа на вопрос задачи

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