Запишите разность двух выражений и упростите их -8,4+а и а+4,9
Математика
Запишите разность двух выражений и упростите их -8,4+а и а+4,9
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-8,4 + а - (а+4,9)= -8,4 + а - а - 4,9 = - 13,3
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