Распредели прилагательные по группам по разному.Впиши название группы , номера словосочетаний : 1красная краска, 2 солнечный свет,3водяной пар,4голубое небо

Окружающий мир
Распредели прилагательные по группам по разному.Впиши название группы , номера словосочетаний : 1красная краска, 2 солнечный свет,3водяной пар,4голубое небо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 солнечный свет. 2 водяной пар. 3 голубое небо, красная краска,
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