. Гарри Поттер поменял волшеб- ную палочку на волшебный план- шет, в котором устано??лена вол- шебная программа обработки электронных таблиц, а волшебного графического редактора в план- шете нет. Однако для усиления своей волше...
Информатика
. Гарри Поттер поменял волшеб- ную палочку на волшебный план- шет, в котором устано??лена вол- шебная программа обработки электронных таблиц, а волшебного графического редактора в план- шете нет. Однако для усиления своей волшебной силы ему необходимо нарисовать семико- нечную звезду мага. Подскажите, какой ряд «магических» чисел необходимо выбрать для построения магической звезды. 1) 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14; 2) 15, 22, 15, 22, 15, 22, 15, 22, 15, 22, 15, 22, 15, 22; 3) 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60; 4) 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22, 60, 22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14;
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