Действующее значение напряжения на участке цепи переменного тока равно 127В. Найти амплитуду колебаний напряжение на этом участке цепи?

Физика
Действующее значение напряжения на участке цепи переменного тока равно 127В. Найти амплитуду колебаний напряжение на этом участке цепи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=127 В.    Um-?  Um=U*√2=127*1,4=180 В.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с log 1.log_0,5(x^2+x)=-1 2.2log_3 x=log_3(2x^2-x) 3.log_1/2 x=log_1/2(x+3)-log_1/2(x+1)
Ответить
Окружающий мир
Распредели прилагательные по группам по разному.Впиши название группы , номера словосочетаний : 1красная краска, 2 солнечный свет,3водяной пар,4гол...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста,очень срочно надо!!!!!!
Ответить
Информатика
. Гарри Поттер поменял волшеб- ную палочку на волшебный план- шет, в котором устано??лена вол- шебная программа обработки электронных таблиц, а вол...
Ответить
Литература
Я думаю что ты любишь читать Пушкина.
Ответить