Действующее значение напряжения на участке цепи переменного тока равно 127В. Найти амплитуду колебаний напряжение на этом участке цепи?

Физика

Действующее значение напряжения на участке цепи переменного тока равно 127В. Найти амплитуду колебаний напряжение на этом участке цепи?

Автор: Гость