В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,наготовить в изобилии,в большом количестве.б)человек,ничего не принимающий на веру,исп...
Русский язык
В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,наготовить в изобилии,в большом количестве.б)человек,ничего не принимающий на веру,испытывающий постоянные сомнения.в)каждый имеет то,что заслуживает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)пир на весь мир б)фома неверующий в) что посеешь, то и пожнёшь.
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