В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,наготовить в изобилии,в большом количестве.б)человек,ничего не принимающий на веру,исп...

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В русском языке существует много фразеологизмов .о каких фразеологизмах,в которы?? упоминаются имена собственные,идёт речь:а)наварить,напечь,наготовить в изобилии,в большом количестве.б)человек,ничего не принимающий на веру,испытывающий постоянные сомнения.в)каждый имеет то,что заслуживает.

Автор: Гость