Людииииии, приведите примеры хитроумия из жизни, напишите типо сочинения. !!!!! По??алуйста очень надо

Гость: Гость:

"ТИПА" хитроумный????..Хитроумный человек всегда хочет проехаться на других.Плетет сети,придумывает ходы,городит заборы ..все ,чтобы только ни чего самому не делать.НО хочет производить впечатление-умного,образованного человека.Он никогда не признается -ни себе,ни другим..в чем он не прав?? И что в чем-то не разбирается!Он думает-что все выстроенное им сработает,потому что хитер и умен.НО его .так называемый ум..способен плести только..сети подлости,лжи и предательств,ради себя любимого.