Вам известны правила поведения во время грозы. Объясните их с точки зрения физиче??ких процессов и явлений. Заранее спасибо!)
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Вам известны правила поведения во время грозы. Объясните их с точки зрения физиче??ких процессов и явлений. Заранее спасибо!)
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