Log a x = log a 10 - log a 2
Математика
Log a x = log a 10 - log a 2
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Log a x = log a 10 - log a 2 log a x = log a (10/2) log a x = log a 5 x = 5
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