Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?

Математика
Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1140 + 1080 =2220 тонн за два дня 2220 / 74 = 30 тонн в 1-м вагоне 1140 / 30 = 38 вагонов  в 1-й день 1080 / 30 = 36 вагонов во второй день Ответ 38 вагонов, 36 вагонов
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