Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?

Математика

Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?

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