Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?
Математика
Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправили в первый день, во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1140 + 1080 =2220 тонн за два дня 2220 / 74 = 30 тонн в 1-м вагоне 1140 / 30 = 38 вагонов в 1-й день 1080 / 30 = 36 вагонов во второй день Ответ 38 вагонов, 36 вагонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Складіть текст-розповідь за його змістом та власними враженнями від зимових ігор за таким планом1Зимовий день (опис)2На дитячому майданчику (або на...
Другие предметы
Вам известны правила поведения во время грозы. Объясните их с точки зрения физиче??ких процессов и явлений. Заранее спасибо!)
Математика
Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Английский язык