Выполните дествие 3целых13/15×1целая1/4 ответ срочно плиз

Математика
Выполните дествие 3целых13/15×1целая1/4 ответ срочно плиз
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