Выполните дествие 3целых13/15×1целая1/4 ответ срочно плиз
Математика
Выполните дествие 3целых13/15×1целая1/4 ответ срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ха два дня отправили 74 одинаковых вагона с яблоками. В первый день отправили 1140 т, ?? во второй день - 1080 т. Сколько вагонов с яблоками отправ...
Українська література
Складіть текст-розповідь за його змістом та власними враженнями від зимових ігор за таким планом1Зимовий день (опис)2На дитячому майданчику (або на...
Другие предметы
Вам известны правила поведения во время грозы. Объясните их с точки зрения физиче??ких процессов и явлений. Заранее спасибо!)
Математика
Довжина прямокутника -9 см,а ширина складає третю частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Английский язык