Задача.в реакцию с нттратом меди (2) вступилр 300 г 40%-ного рамтвора гидроксида натри??.найти массу осадка и кол-во вещества образовавшейся соли.

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Дано: m(NaOH)=300г ω(NaOH)=40% m(Cu(OH)2-? n(NaNO3)-? Решение: Сu(NO3)2+2NaNO3⇒Co(OH)2↓ +2NaNO3 m(NaOH)=300×0,4 = 120 г n(NaOH)=120÷40=3 моль n(Cu(OH)2=(3×1)÷2=1,5 моль ( из пропорции, что за Х моль мы взяли Сu(OH)2 m(Cu(OH)2=1,5×98 = 147 г n(NaNO3)=n(NaOH)=3 моль ( по уравнению)