СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ!! Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа ВЕ??216?
Информатика
СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ!! Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа ВЕ??216?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BEC2(16)==48834(10) 48834(10)= 1011111011000010 (2) Вот это правильный перевод
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