Решение задач на построение линейных алгоритмов на языке программирования "Паскаль" (8 класс) Помогите решить 2 задачи, пожалуйста. 1)Напишите программу в которой на вход подается целое число, время в секундах. Результатом яв...
Информатика
Решение задач на построение линейных алгоритмов на языке программирования "Паскаль" (8 класс) Помогите решить 2 задачи, пожалуйста. 1)Напишите программу в которой на вход подается целое число, время в секундах. Результатом является кол-во суток. 2)Известна масса некоторого тела в фунтах. Определите массу этого тела в кг. 1 фунт = 0,453 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program n1; var a,day:integer; begin write('введите количество секунд ==> '); readln(a); day:=a div 8640; writeln('количество целых суток ==> ',day); end. program n2; var a:integer; funt:real; begin write('введите количество фунтов ==> '); readln(a); funt:= (a * 0.453); writeln('количество кг. ==> ',funt); end.
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