Решение задач на построение линейных алгоритмов на языке программирования "Паскаль" (8 класс) Помогите решить 2 задачи, пожалуйста. 1)Напишите программу в которой на вход подается целое число, время в секундах. Результатом яв...

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Решение задач на построение линейных алгоритмов на языке программирования "Паскаль" (8 класс) Помогите решить 2 задачи, пожалуйста. 1)Напишите программу в которой на вход подается целое число, время в секундах. Результатом является кол-во суток. 2)Известна масса некоторого тела в фунтах. Определите массу этого тела в кг. 1 фунт = 0,453 кг.

Автор: Гость