В каком значении употребляется в этом предложении слово покрывать Отметь . 1) закр??ватьположив что нибудь сверху. 2) преодолевать определенное простраство 3) заглушать звук 4) закрывать собой окутывать охватывать.
Русский язык
В каком значении употребляется в этом предложении слово покрывать Отметь . 1) закр??ватьположив что нибудь сверху. 2) преодолевать определенное простраство 3) заглушать звук 4) закрывать собой окутывать охватывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю - Преодолевать определенное пространство. Надеюсь получите "5" =)
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