В каком значении употребляется в этом предложении слово покрывать Отметь . 1) закр??ватьположив что нибудь сверху. 2) преодолевать определенное простраство 3) заглушать звук 4) закрывать собой окутывать охватывать.

Русский язык

В каком значении употребляется в этом предложении слово покрывать Отметь . 1) закр??ватьположив что нибудь сверху. 2) преодолевать определенное простраство 3) заглушать звук 4) закрывать собой окутывать охватывать.

Автор: Гость