l've got a nice family
Английский язык
l've got a nice family
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня хорошая семя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мешке находятся 3 вида шаров:синие,зеленые,желтые.Если из мешка достать ровно 16 шаров,то среди них обязательно найдутся шары всех перечисленных ...
Русский язык
В каком значении употребляется в этом предложении слово покрывать Отметь . 1) закр??ватьположив что нибудь сверху. 2) преодолевать определенное про...
Математика
На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0=2. Найдите значение производной в точке x0 .
Математика