В мешке находятся 3 вида шаров:синие ,зелёные,жёлтые.Если из мешка достать ровно 16 ??аров ,то среди них обязательно найдутся шары всех перечисленных цветов.Какое наибольшее количество шаров может быть в мешке?В ответе укажите ...
Математика
В мешке находятся 3 вида шаров:синие ,зелёные,жёлтые.Если из мешка достать ровно 16 ??аров ,то среди них обязательно найдутся шары всех перечисленных цветов.Какое наибольшее количество шаров может быть в мешке?В ответе укажите число без пробелов и каких-либо знаков препинания.Например :45
Ответ(ы):
Гость:
7+7+8=22 ШАРА ответ 22 шара
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