В мешке находятся 3 вида шаров:синие ,зелёные,жёлтые.Если из мешка достать ровно 16 ??аров ,то среди них обязательно найдутся шары всех перечисленных цветов.Какое наибольшее количество шаров может быть в мешке?В ответе укажите ...

Математика

В мешке находятся 3 вида шаров:синие ,зелёные,жёлтые.Если из мешка достать ровно 16 ??аров ,то среди них обязательно найдутся шары всех перечисленных цветов.Какое наибольшее количество шаров может быть в мешке?В ответе укажите число без пробелов и каких-либо знаков препинания.Например :45

Автор: Гость