(2/15+1 7/12)×30/103-2:2 1/4×9/32
Математика
(2/15+1 7/12)×30/103-2:2 1/4×9/32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2/15+1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32=103/60*30/103-8/9*9/32=1/2-1/4=2/4-1/4=1/4 (2/15+1 7/12)=2/15+19/12=8/60+95/60=103/60 2:2 1/4=2:9/4=8/9
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