Решите неравенство -12/(x-1)^2-2gt;=0
Алгебра
Решите неравенство -12/(x-1)^2-2gt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-12-2x²+4x-2)/(x-1)²≥0 (x-1)²>0 при любых х кроме 0⇒ -2х²+4х-14≥0 2х²-4х+14≤0 D=16-112=-96<0 решения нет
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