О каких "золотых парусах" грворит автор одноименеого стихотворения В.Степанов: А)о бегущих облаках В)о золотистой ткани С)о корабельных парусах D)об осенних лесах

Литература
О каких "золотых парусах" грворит автор одноименеого стихотворения В.Степанов: А)о бегущих облаках В)о золотистой ткани С)о корабельных парусах D)об осенних лесах
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Гость:
Ответ :D ВРОДЕ БЫ ТАК :)))
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