Сообщение на тему М. И. Глинки ..Руслан и людмила
Музыка
Сообщение на тему М. И. Глинки ..Руслан и людмила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не многие люди знают что Руслан и Людмила опера с большой историей . Либретто к этой опере написал А. С Пушкин но к сожалению он не увидел все переживания Глинки, и к счастью она увенчалась успехом. Так же эта опера основана на столкновение двух совершенно разных образов, но благодаря друг другу они создают один общий образ светлого и доброго будущего
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