В двух банках по 15 огурцов а в трейтей банке 17 огурцов. сколько огурцов в трех банк??х?
Математика
В двух банках по 15 огурцов а в трейтей банке 17 огурцов. сколько огурцов в трех банк??х?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 + 15 + 17 = 47 (огурцов) Ответ: в трех банках 47 огурцов
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