В двух банках по 15 огурцов а в трейтей банке 17 огурцов. сколько огурцов в трех банк??х?

Математика

В двух банках по 15 огурцов а в трейтей банке 17 огурцов. сколько огурцов в трех банк??х?

Автор: Гость