Найдите натуральное числ, квадрат которого на 20 больше самого числа

Алгебра
Найдите натуральное числ, квадрат которого на 20 больше самого числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²=x+20 x²-x-20=0 D=1+4*20=81 √D=9 x₁=(1-9)/2=-8/2=-4  не является натуральным, отбрасываем x₂=(1+9)/2=10/2=5 Ответ: 5
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