Найдите натуральное числ, квадрат которого на 20 больше самого числа
Алгебра
Найдите натуральное числ, квадрат которого на 20 больше самого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²=x+20 x²-x-20=0 D=1+4*20=81 √D=9 x₁=(1-9)/2=-8/2=-4 не является натуральным, отбрасываем x₂=(1+9)/2=10/2=5 Ответ: 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Объем конуса равен 9 корней из 3 . Найдите высоту конуса,если его осевое сечение равносторонний треугольник
Математика
Русский язык
Литература
О каких "золотых парусах" грворит автор одноименеого стихотворения В.Степанов: А)о бегущих облаках В)о золотистой ткани С)о корабельных парус...