Решить вопрос с остатком 80 разделить на 12
Математика
Решить вопрос с остатком 80 разделить на 12
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80:12=6 (остаток 8) удачи
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