Немедленно просыпайтесь!Вы сегодня собираетесь вставать?!Как приятно проснуться на рассвете!Понаблюдай за просыпающейся природой!Обведи номер повествовательного предложения.

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Немедленно просыпайтесь!Вы сегодня собираетесь вставать?!Как приятно проснуться на рассвете!Понаблюдай за просыпающейся природой!Обведи номер повествовательного предложения.

Автор: Гость