Немедленно просыпайтесь!Вы сегодня собираетесь вставать?!Как приятно проснуться на рассвете!Понаблюдай за просыпающейся природой!Обведи номер повествовательного предложения.
Русский язык
Немедленно просыпайтесь!Вы сегодня собираетесь вставать?!Как приятно проснуться на рассвете!Понаблюдай за просыпающейся природой!Обведи номер повествовательного предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как приятно проснуться на рассвете!-номер повествовательного предложения.
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