Сочинение про велосипед
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Сочинение про велосипед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет меня зовут (имя). Я очень люблю кататься на велосипеде. Он у меня ( цвет ) цвета. Он у меня самый самый быстрый. Я люблю свой велосипед!
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