ДАМ 32 БАЛЛА ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН...

Математика

ДАМ 32 БАЛЛА ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН РАБОТАЕТ? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ДЕЙСТВИЯМ С ПОЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА SOS

Автор: Гость