ДАМ 32 БАЛЛА ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН...
Математика
ДАМ 32 БАЛЛА ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН РАБОТАЕТ? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ДЕЙСТВИЯМ С ПОЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА SOS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа для часовой стрелки + по 10 минут из остальных 22 часов суток для минутной. получается 120+10*22=340 минут = 5 часов и 40 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Немедленно просыпайтесь!Вы сегодня собираетесь вставать?!Как приятно проснуться на рассвете!Понаблюдай за просыпающейся природой!Обведи номер повес...