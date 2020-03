Призентация на тему лев на английском

Гость: Гость:

Lion is a wild animal. is representative of the genus panthers. it refers to a large family of cats. Lion runs very quickly because he powerful legs. Weight of adult lions is 150-250 kg in males. Most of the lions at the present time lives in eastern and southern Africa. loves hunting in the afternoon. He tracks down his prey and then just grabs her. I love these animals because they are very fast and powerful. Лев дикое животное. является представителем рода пантер. он относится к большому семейству кошек. Лев бегает очень быстро, потому что он имеет мощные ноги. Вес взрослых львов 150-250 кг у самцов. Большинство львов на настоящее время живет в восточной и южной Африке. любит охоту во второй половине дня. Он выслеживает свою жертву, а затем просто хватает ее. Я люблю этих животных, потому что они очень быстрые и мощные.