Распишите пажалуйста подробно чертить не чиго не нужно
Алгебра
Распишите пажалуйста подробно чертить не чиго не нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 y=x²+4x+3=(x+2)²-1 вершина (-2;-1) нули (0;3),(-3;0),(-1;0) 2 у=х²-9х+14=(х-4,5)²-6,25 вершина (4,5;-6,25) нули (0;14),(2;0),(7;0) 3 у=-х²+2х=-(х-1)²+1 вершина (1;1) нули (0;0),(2;0) 4 у=5-х² вершина (0;5) нули (0;5),(-√5;0),(√5;0) 5 у=х²+16 вершина (0;16) нули (0;16)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После того как количество десятков тысяч некоторого числа уменьшили на 2 получилось 199487. помогите
Английский язык