Описать редкие растения россии и указать их ареал обитания

Гость: Гость:

Пион тонколистный - редкое растение России. Его популяция резко снизилась, ее мы бы почти не видели, хотя в 60-70 годы он был распространен по СССР. Сейчас более распространен на Европе. Причиной гибели является то, что пришла мода на такие растения и их почти всех сорвали