Описать редкие растения россии и указать их ареал обитания
География
Описать редкие растения россии и указать их ареал обитания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пион тонколистный - редкое растение России. Его популяция резко снизилась, ее мы бы почти не видели, хотя в 60-70 годы он был распространен по СССР. Сейчас более распространен на Европе. Причиной гибели является то, что пришла мода на такие растения и их почти всех сорвали
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