457 надо очень срочно

Русский язык
457 надо очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.......будЕт мяГким серДце.... ......жЕстоким.... Им.п мягкий каждый всякий Род.п мягкого каждого всякого Дат.п мягкому каждому всякому Вин.п мягкого каждого всякого Тв.п мягким каждым всяким Пр.п мягком каждом всяком
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