Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове. — Я надеюсь,(1) что вы не будете против,(2) если моя дочь что-нибудь споёт? — Это будет прекрасно, (3) — томно сказала пожилая дама. Семён Петрович повернулся к Кате, (...

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Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове. — Я надеюсь,(1) что вы не будете против,(2) если моя дочь что-нибудь споёт? — Это будет прекрасно, (3) — томно сказала пожилая дама. Семён Петрович повернулся к Кате, (4) не замечая её угрюмого взгляда: — Катюша,(5) давай-ка «Соловья» алябьевского... — 3начит,(6) «Соловья»? — спросила Катя.

Автор: Гость