Сведения о полезном ископаемом опока

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Опока сложена более чем на половину хемогенным опалом, содержание его доходит до 90 %. Встречаются примеси кремневых остатков организмов (радиолярий, спикул губок, панцирей диатомей), также мелких обломков кварца иполевых шпатов, зерен глауконита и глинистого вещества. Порода прочная, звонкая при ударе, имеет полураковистый излом, обладает большой пористостью и гигроскопичностью, обычно серого или темно-серого цвета. Отличается хорошими тепло-звукоизоляционными свойствами.